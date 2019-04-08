İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlik Oyunları heyecanı sona erdi

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlik Oyunları yoğun bir katılım ve coşkuyla sona erdi. 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri el değdirerek bayrak koşusu, fasulye torbası ve çemberle iş birliği oyununda ter döktüler.

Silifke Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde düzenlenen İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlik Oyunları Silifke'nin tüm okullarında gerçekleşti.

İlkokulu öğrencilerinin oyunlarla ruh ve bedenlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlanan oyunlarda dereceye girenlere Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir tarafından madalya ve kupaları verildi.

Oyunlarda çemberle işbirliği, dairesel bayrak oyunu, el değdirerek bayrak ve koordinasyon oyunlarında birinci olan takımlar, Mersin'de yapılacak olan büyük il finalinde yarışma hakkı elde etmeye hak kazandı.

Düzenlenen etkinliğe 18 okuldan, 64 takım toplamda 640 öğrenci katıldı. 25 Mart-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen turnuvaya 1. sınıflardan 14 okul, 2. sınıflardan 15 okul, 3. sınıflardan 18 okul ve 4. sınıflardan 18 okul olmak üzere toplamda 64 okul katıldı. Toplamda 160 madalya 16 kupa dağıtıldı.

Gençlerin sportif faaliyetlere katılmalarını çok önemsediklerini belirten Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, “Özellikle obezitenin her geçen gün çocuklar arasında hızla yaygınlaştığını düşünecek olursak, çocuklarımızın fiziksel hareketlilik kazanması ve spor yapmalarının ne kadar önemli olduğunu daha iyi görebiliriz” dedi.