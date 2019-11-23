İller Bankasından Mersin Büyükşehir'e 75 milyon lira teminat kredisi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, partisinin İzmir'de düzenlediği ‘Kardeş Kentler, Çağdaş Kentliler' buluşmasında, geçen hafta İller Bankasının, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 75 milyon liralık teminat kredisi verdiğini söyledi. Seçer, göreve geldikten sonra israfı ortadan kaldırdıklarını ve masrafları geçen döneme göre 174 milyon lira azalttıklarını da ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, CHP'nin İzmir'de “Kardeş Kentler, Çağdaş Kentliler” başlığıyla düzenlediği yerel yönetimler reformu ve yerel demokrasi buluşmasına katıldı. CHP'li 252 belediye başkanının katıldığı toplantıda Seçer, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'nın da aralarında olduğu büyükşehir belediye başkanlarıyla arama toplantılarına katıldı ve başkanlarla Mersin deneyimlerini paylaştı.

“Masraflarımızı 174 milyon lira azalttık”

Buluşmada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Seçer, borçlanmadan tasarrufa, metrodan yeni otobüs alımına kadar çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Özellikle tasarruf ve borçlanma konusuna değinen Seçer, “Geçen döneme göre masraflarımızı 174 milyon lira azalttık. Masraf düşerken, bazı hizmetlerden imtina ettik ya da kısıtladık anlamında söylemiyoruz bunu. İsrafı ortadan kaldırdık. Genel Başkanımız, ‘yapılan her kuruş israf vatandaşın cebinden çıkan paradır' tabirini kullandı. Ben de buna katılıyorum. Bunun da önüne geçmek için çaba sarf ediyoruz. İlk 7 ay daha çok hem idari hem mali kontrolü ele alma süreci olarak geçti. Mali disiplini sağladığımızı düşünüyorum. 7-8 ayı Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bankalardan bir TL borç almadan geçirdik. Borçlanma yetkisini yönetime geldikten 5,5-6 ay sonra aldık. Ama borçlanma yetkisi aldık diye, sanki bedavadan para alıyormuşuz gibi, buna faiz ödemiyormuşuz gibi hoyratça kredi kullanmadık” dedi.

“İller Bankası 174 milyon liralık teminat kredisi verdi”

Ancak bu hafta bir kredi kullanımları olduğunu belirten Seçer, “Geçtiğimiz hafta İller Bankası, Mersin Büyükşehir Belediyesine 75 milyon liralık teminat kredisi verdi. Sayın Lütfi Elvan'ın da gayretleriyle, partili partisiz belediye başkanlarının, milletvekillerinin Ankara'daki çabalarıyla bu gerçekleşti. Birlik ve beraberliği sağladığımız sürece aşamayacağımız engel yok” diye konuştu.

“73 otobüsü bu ay alacağız”

Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki günlerde ulaşım alanında önemli yatırımlara imza atacağını ifade eden Seçer, “Belediyenin önemli yatırımları var. Metronun güzergahını değiştiriyoruz. İşin içine tramvayı da koyuyoruz. Yerüstü zemin raylı sistemi de koyuyoruz. Daha önce planlanan proje ile aynı maliyette, 30 kilometreyi bulacak bir raylı sistemi Mersin'e kazandırmak istiyoruz. Yeni otobüs alımları var. 73 otobüsü bu ay alacağız, 27 otobüs de ocak ayında alınacak. 100 adet otobüs, bunların içinde körüklü otobüsler de var, maksimum 6 ay içinde Mersinlilerin hizmetinde olacak” şeklinde konuştu.

“Borcumuz var, borcumuzu ödeyecek gücümüz de var”

“Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için elimizden geldiğince değil, gereğince çalışıyoruz” diyen Seçer, şöyle devam etti: “Benim bakış açıma göre her şey iyiye gidiyor. Birçok sosyal projeyi hayata geçirdik. Ücretsiz süt, öğrenci yardımı, Halk Kart, bunlar önemli dokunuşlar. 7,5 aylık sürede 10 bin kişilik insan kaynağını, milyarlarca liralık borcu aldık. Borcumuz var ama bunları aşabilecek gücümüz de var. Önemli miktarda borç ödedik. Bundan sonra da çok hesaplı şekilde borçlanacağız. Çok hesaplı, çok akılcı, fizibıl yatırımlar yapacağız ve hemşehrilerimizin bizden beklentilerini yerine getireceğiz.”

Altyapı yatırımlarıyla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Seçer, “İnsanlar kazma kürek çalışma istiyor. MESKİ'nin yağmur suyu drenaj, içme suyu, kanalizasyon projeleri Anamur'dan Tarsus'a kadar devam ediyor. İshale hattı projelerimiz var. Arıtma tesisi projelerimiz gelecek. Taşucu'nda, Gözne'de, Limonlu'da birçok yerde bizden beklenen altyapı yatırımları devam ediyor” ifadelerini kullandı.