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İncirde 7 bin ton rekolte bekleniyor

Mersin’in Mut ilçesinde 7 bin ton incir rekoltesi bekleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 7 bin ton incir rekoltesi bekleniyor.


Mut Kaymakamı Muammer Köken, “Mut beyazı” incirine katma değer kazandırmak ve bölge halkının pazar imkanlarını genişletmek için kurulacak incir paketleme ve işleme tesisi ile ilgili bölge halkı ile fikir alışverişinde bulunmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile ilçeye bağlı Topluca Mahallesindeki üreticileri ziyaret etti. Bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturan “Mut beyazı” inciri hakkında bilgi alan Kaymakam Köken, Mut beyazının ilçe için önemli bir değer olduğunu, bu değerin bir adım ileriye taşınması gerektiğini söyledi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise, “İncir üretiminde de önemli bir gelire sahip olan Mut ilçesinin kaliteli inciri Türkiye'nin dört bir tarafına pazarlamakta. Özellikle tadı, lezzeti ve aromasıyla dikkat çekiyor. İlçede kayıtlı 3 bin 874 dekar alanda yaklaşık 5 bin 147 ton incir üretimi yapılmakta bu yıl ise rekoltenin 7 bin tonu aşmasını bekliyoruz” dedi.

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