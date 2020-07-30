İncirde 7 bin ton rekolte bekleniyor

Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Bu yıl 7 bin bin ton rekolte beklenen ilçede incirin kilosu 15 liradan alıcı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, Türkiye'de piyasaya erken incir sunabilen Mut ilçesinden yaklaşık bin ailenin incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürdüğünü söyledi. Şırası, tadı, aroması ve kalitesi bakımından Mut incirinin tercih sebebi olduğunu belirten Acar, "Bu yıl incirde kayıtlı ve kayıtsız toplam 4 bin dekar araziden 7 bin ton rekolte bekleniyor" dedi.

Üretici İsmail Kaplan, bu yıl ilk hasatta incirin kilosunu 15 liradan satışa sunduklarını belirterek, "İncir toplaması zor.

Sabah güneş doğmadan kalkıyoruz. Sıcaklar başlamadan inciri toplamak zorundayız. Sıcağa kalırsak incirin sütü vücudumuzu yakıyor. Uzun kollu gömlek giymek zorundayız. Toplaması zor ama fiyatının 15 lira olması bizi sevindiriyor. Fiyatlar geçen yıllara oranla çok çok iyi. Piyasanın bu şekilde devam etmesi durumunda incirden bu yıl para kazanacağız" diye konuştu.