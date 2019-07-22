İnfaz memurlarına yangın eğitim verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz memurlarına yangın eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gelen talep doğrultusunda Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli yangın eğitimi verdi. 45 infaz memurunun katıldığı eğitimde, olası bir yangın halinde yapılması gerekenler hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

İtfaiye erleri tarafından verilen ve 4 gün süren eğitimde, infaz memurlarına yangın bilgisi, yangın türleri, türlerine göre müdahale şekilleri, kişisel koruyucu malzeme kullanımı ve özellikleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan infaz memurları, belge almaya hak kazandı.