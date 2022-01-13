İngilizceyi oyunla öğreniyorlar

Mersin'de eğitim alanında çalışmalarını sürdüren Oyun Koleji, çocukların keyifli vakit geçirmelerinin yanı sıra aynı zamanda İngilizce eğitime de önem gösteriyor. Oyunlaştırılmış eğitimle çocuklara İngilizce öğreten eğitim kurumu, bu sistemle çocukların İngilizce eğitimini kalıcı hale getiriyor.

Okulun İngilizce öğretmeni Ege Özküçük, İngilizce eğitiminde çocuklara aktif ve kalıcı bir eğitim sistemi sağladıklarını belirterek, "Çocuklar drama yöntemi ile oynayarak öğreniyorlar. Oyunla İngilizcenin iç içe olduğu bu uygulamayla daha aktif ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilmektedir. İngilizce oyunlaştırılarak taşıt araçlarının tanıtımı, trafik kurallarının anlatımı ve toplu taşıma kurallarına uyulması gibi konularla İngilizce dramatize edilerek farkındalık kazandırılıyor. Bu uygulama ile birlikte çocuklar öğrendikleri İngilizce kelimeleri unutmuyor" dedi.