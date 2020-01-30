İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 77'nci yıl dönümü törenle anıldı

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşına girmemesinin temel taşı olan ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Yenice'de bir vagonda gerçekleştirdikleri Barış Görüşmesinin 77nci yıl dönümü, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

İnönü ve Churchill'in Yenice İstasyonu'nda bir tren vagonu içerisinde yaptıkları tarihi görüşmenin 77'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa, Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları Ünzile Kuru, Füsun Kaleli ve Muttalip Bobuşoğlu ile meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, İnönü ile Churchill görüşmesinin Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bugün çok önemli bir günün 77'nci yılını kutluyoruz. Bundan tam 77 yıl önce 30-31 Ocak 1943'te Yenice tren istasyonunda gerçekleşen görüşmeler Türk tarihinde, hatta dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Bu görüşmeler ile İnönü burada barışın ve dengeli bir siyasetin nasıl yürütülmesi gerektiğini kanıtlamıştır. Görüşme, Türk diplomasisi açısından çok önemli bir zaferdir. Savaşa karşı barıştan yana bir tutum, ihtiyatlı bir denge siyaseti sergilenmiştir” dedi.

Yenice Mahallesi Muhtarı Ali Sırdaş ise “30 Ocak 1943 tarihinde Yenice'de gerçekleşen İnönü-Churchill görüşmesi hem Türkiye hem de Yenice için tarihsel bir dönüm noktası olmuştur. Savaşların yaşanmadığı, barışın yeryüzüne egemen olduğu bu dünya dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar bando eşliğinde yürüyüşe geçip, İnönü-Churchill Barış Parkında düzenlenen programa katıldı.