İnşaat faresi yakayı ele verdi

Mersin'in Anamur ilçesinde 15 ayrı inşaat şirketinden saç pano, kalıp tahtası çaldığı belirlenen 1 şüpheli çaldığı malzemelerle yakalandı.

Anamur'da bulunan inşaat şirketlerinden hırsızlık yapan 1 şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Polis, saç pano, kalıp tahtası ve piyasa değeri yaklaşık 15 bin lirayı bulan malzemelerin M.K. isimli şahsa ait bulunan bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon yapan emniyet güçleri, M.K. isimli şahısla birlikte çalınan malzemeleri ele geçirmeyi başarırken, ele geçirilen malzemelerin inşaat firması yetkililerine teslim edildiği aktarıldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.