İhlas Haber Ajansı

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İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi öldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi öldü.



Olay ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2919 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalıştığı iddia edilen Mustafa Kemal İlboğazlı (39) gezerken asansör boşluğuna düşerek can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu İlboğazlı'nın cansız bedeni düştüğünü yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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