Inter Academy antrenörleri Mersin'de

Mersin'de bir süre kalacak olan antrenörler Valerio Ringoli ve Claudio Brambilla, Türkiye'deki hem antrenörlere hem de sporculara eğitim verecek.

Inter Academy antrenörleri, eğitim amacıyla okulların Türkiye'deki merkezinin bulunduğu Mersin'e geldi. İtalyan antrenörler Valerio Ringoli ve Claudio Brambilla hem Inter Academy Turkey antrenörleri ile hem de Inter Academy Turkey yönetici ortakları Hüseyin Kılavuz, Hüseyin Gökten ve Hüseyin Altun ile bir araya gelerek, bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Bir süre Türkiye'de kalacak olan antrenörler, hem okuldaki antrenörlere hem de sporculara eğitim verecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yönetici Hüseyin Altun, 23 farklı ülkede yer alan Inter Academy'lerine bağlı bir futbol okulu olduklarını söyledi. Bu işe Mersin merkezli başladıklarını kaydeden Altun, "Bugün Türkiye genelinde 9 ayrı lokasyonda tesisi ve bini aşkın öğrencimiz bulunmaktadır. Amacımız diğer şehirlerde ve ülke genelinde tesis-akademi ağını genişleterek, genç futbolcuları yetiştirmeyi planlamakken, Inter temel prensiplerine bağlı ve bilimsel metotlara harfiyen uyan bir futbol okulu olmayı amaçlayarak ve çalışmalarımızı sürdürmek ve bu doğrultuda ilerleyerek gençlerimize en iyi şekilde eğitim vermektir. Bugün burada Inter Academy antrenörlerimiz Valerio Ringoli ve Claudio Brambilla bizimle birlikte gerekli eğitimlerde ve toplantılarda bulunarak hali hazırda futbol okulumuzun yapı taşlarını oluşturan bilimsel temellere Inter Academy'lerinin eğitim felsefesini oluşturan sistemlere paralel bir anlayışta eğitimlerde bulunmaktadırlar. Daha önce de Inter Academy antrenörlerinden aldıkları eğitimler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren antrenörlerimiz, bugün İtalyan hocalarımızla tekrar dirsek temasında bulunarak Inter Academy Turkey futbol okullarının kalitesine kalite katmaya ve futbol okulumuzu modern futbolun gereklerini yerine getiren, sporcularına bu doğrultuda eğitimler veren büyük bir antrenör grubu olmaya devam etmektedirler" dedi.

Çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini vurgulayan Altun, "Inter Academy Turkey yönetici ortakları olarak ben ve diğer yöneticilerimiz, her bir sporcumuzun fiziksel ve mental gelişimine katkı yapacak stratejileri belirleyen bu çalışmaları her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Bilimsel metodolojiler ışığında ve Inter Academy'leri ve Inter standartları çerçevesinde ilerlediğimiz bu heyecan dolu projede yol haritamızı Inter Academy hocaları ile ve antrenörlerimiz ile planlamaya devam ediyor ve bu doğrultuda atılması gerekli her bir adımı cesaretle ve futbol sevgisiyle atmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.