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İplik yüklü tır tamamen yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iplik yüklü tır, çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iplik yüklü tır, çıkan yangın sonucu tamamen yandı.


Alınan bilgiye göre, Abdurrahim Beşer idaresindeki 33 CEL 06 plakalı çekici ve 33 VEJ 71 dorse plakalı tırda, Tem Otoyolu'nun Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Damlama mevkisi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Alevlerin aracı ve üzerindeki bobin şeklindeki iplikleri sardığını gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangın sonucu tır ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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