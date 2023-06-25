Irmağa giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde ilçesinde ırmağa giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Kulak Mahallesi'ne 'Balık avlamaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan 14 yaşındaki İsmet U., bir süre sonra havaların sıcak olması nedeniyle ırmağa girmeye karar verdi. Çocuk, suya atlarken başını sert bir cisme çarparak su üzerinde bir süre hareketsiz kaldı. Yakınları tarafından ekiplere haber verilmesine rağmen 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.