İş Kulübü eğitimlerine katılanlara sertifikaları verildi

İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kurulan iş kulüplerinden biri olan Mersin İş Kulübü'nde, özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelliler, eski hükümlüler, uzun süre işsiz olanlar, kadınlar, Suriyeli göçmenler ve üniversite öğrencilerinin iş hayatına kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek danışmanları tarafından eğitimler veriliyor, işgücü piyasasının liderleriyle buluşturuluyor.

Bu kapsamda Mersin Şefkat İşitme Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile işitme engellilere, 'iş arama becerileri, CV hazırlama ve mülakat teknikleri, iş hayatının beklentileri ve İŞKUR hizmetleri' konularında verilen eğitimlerin ardından, katılımcılara sertifikaları verildi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, iş kulüplerinin, 'Bu kulüpte engel yok iş var' sloganıyla İŞKUR'ların en önemli hizmetlerinden birini gerçekleştirdiğini söyledi. Özellikle dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla program ve hizmetlerini çeşitlendiren İŞKUR'ların, yeni nesil teşvik modelleri ile işgücü piyasasında etkinliğini önemli oranda arttırdığını kaydeden Kutlu, iş kulübü faaliyetleri çerçevesinde iş ve meslek danışmanları tarafından verilen eğitimlerden sonra sertifika almaya hak kazanan engelli vatandaşların iş hayatına kazandırılması amacıyla çalışmalara devam edeceklerini belirtti.