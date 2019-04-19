İş vaadiyle vatandaşları dolandırmış

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü son bir haftada yaptıkları çalışmalarda birçok suçluyu yakaladı. 5 vatandaşı işe yerleştirme vaadiyle dolandıran ve bu kişilerden çok miktarda para alan şahsın yakalanmasıyla ilgili çalışma yürüten ekipler, yaptıkları incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın T.B. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın bulunabileceği bölgelere operasyon düzenleyen ekipler, T.B.'yi gözaltına aldı.

Ruhsatsız silah bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda da, 4 şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada 3 tabanca, 4 şarjör, 3 fişek, 2 pompalı tüfek, 9 adet kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılara yönelik de operasyon düzenleyen ekipler, R.E. isimli şahıstan 40 gram esrar, A.G. isimli şahıstan 300 paket gümrük kaçağı sigara ile N.D. isimli şahıstan 30 litre kaçak alkol ele geçirdi.

İlçede hırsızlara da göz açtırmayan ekipler, farklı tarihlerde ve yerlerde hırsızlık yapan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Aranan şahıslara yönelik de kimlik kontrollerini sürdüren ekipler, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 4 yıl 7 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 5 kişiyi yakaladı.