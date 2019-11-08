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İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Mersin’de, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Mersin'de, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallasi'nde iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde güvenlik kameralarınca da görüntülenen şahsın kimliği belirlendi. Ardından şahsın tespit edilen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise iş yerinden çalınan malzemeler ele geçirildi.


İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Şüphelinin çaldığı malzemeler iş yeri sahibine geri teslim edildi.

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