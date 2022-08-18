İş yerinin önüne park ettiği motosikletini çaldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde iş yeri önüne park edilen motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Cetvel Köprüsü yanında meydana gelen olayda, İbrahim Karakaya, 3 ay önce aldığı motosikletini hazır su sattığı iş yerini önüne park etti. İşlere dalan Karakaya, bir süre motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını kontrol eden Karakaya, motosikletini bir kişinin sürükleyerek götürdüğünü, yanında da bir kişinin motosikletle gittiğini tespit etti.

Durumu polise bildiren Karakaya, “Yeni almıştım, 3'nci taksitini ödemiştim. Motorumu geri getirin” dedi.

Polis ekipleri, motosikleti bulmak için çalışma başlattı.