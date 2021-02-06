İsa Öner Bulvarına bin 615 ton sıcak asfalt döküldü

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Karaduvar Mahallesi'nde belirli aralıklarla gerçekleştirdiği yol ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin son çalışmaları kapsamında İsa Öner Bulvarında bin 615 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilirken, yeni kaldırım döşemesi yapıldı.

Her ilçede cadde ve bulvarların ihtiyacına göre belirlenen program çerçevesinde çalışan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karaduvar Mahallesi İsa Öner Bulvarında sıcak asfalt ve kaldırım ihtiyacını tespit etti. Asfalt programına alınan bulvarda bin 615 ton asfalt serimini tamamlayan ekipler, kaldırım yapımı çalışmasını da sürdürüyor.

Daha önce beton, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının da gerçekleştirildiği bulvar üzerinde ihtiyaç olan kısımlarda asfalt serim, bakım, onarım ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Bu sayede bölgenin önemli ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilerek hızla karşılanıyor.