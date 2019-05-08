İşçi ve memur sendikalarından Başkan Seçer'e ziyaret

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile KESK ve Tüm Bel-Sen MYK Üyeleri, beraberlerindeki heyetlerle birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler. Başkan Seçer, “Sendika, emek sınıfı için son derece önemli. Çalışanlarımızın sendikalı olmasından mutlu olurum” dedi.

Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Canan Solak, Tüm Bel-Sen Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Mümtaz Başar ve Ahmet Cüce, Tüm Bel-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ozan Soydan ile KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlhan Yiğit, Başkan Seçer'i makamında ziyaret etti. Seçer'e görevinde başarılar dileyerek, Mersin'deki seçim sonuçlarının kendilerini mutlu ettiğini belirten sendika temsilcileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleri hakkında verdiği kararın da yanlış olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekrardan kazanılacağını dile getirdiler.

“Birlik ve beraberlik bizi başarıya götürdü”

Seçer, ziyarette yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında sürdürdüğü birlik ve beraberlik çağrılarının kendilerini başarıya götüren en önemli etken olduğunu söyledi. Seçer, “31 Mart seçimleri önemli bir başarıdır. Ama bu demek değildir ki, Türkiye'de bu elde ettiğimiz sonuçlarla her şey yoluna girdi. Bir kere şunu vurgulamam lazım; bir arada ve birlik içerisinde olmanın ne derece önemli olduğunu gösteren ikinci bir başarıdır. İlkini referandumda yaşadık. Belki matematiksel olarak şu ya da bu sebeplerle başarısız gibi görünsek de tema ya da bize verdiği mesaj olarak o sonuç çok önemliydi. Şimdi de yerel seçimlerde bu ortaya çıktı. Ama bundan sonraki dönem bizim için daha önemli. Bizim başarılı olmamız lazım. Bu tartışılmaz” diye konuştu.

İstanbul seçimlerinin tekrar kazanılacağından tek bir şüphesi bile olmadığını dile getiren Seçer, “Yenilenecek seçimden sonra İstanbul'da başarılı olmamız lazım. Türkiye'nin geleceği açısından Ankara'da, Hatay'da, Adana'da, bu sahil şeridinde, Ege'de, Trakya'da ve bütün belediyelerde bizlerin başarılı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Solak da seçimin hep birlikte kazanıldığına vurgu yaparak, “Bizim sizden ilk talebimiz, kazanmanız demiştik. Birinci talebimizi yerine getirdiniz. Bundan sonrasında başarılar diliyorum, hayırlı olsun diyorum. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Bu sonucu hep birlikte başardık. Bizim amacımız sizin başarılı ve güzel bir şekilde Mersin'i yönetmeniz” ifadelerini kullandı.

“Sendika emek sınıf için son derece önemli”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ve sendika temsilcileri ile birlikte Seçer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

DİSK'e bağlı Genel-İş'in Mersin'de emek sınıfının örgütlendiği önemli bir yapı, son derecede etkin ve aktif bir sendika olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “DİSK'in bu başarılı aktif ve etkin görev hayatını bundan sonra da sürdüreceğine eminim. Türkiye'nin emek sınıfının bugüne kadar verdiği mücadelede başaktör rolü oynamış bir kurum. Geçmiş dönemlerde de şimdi de geleceğe dair de aynı beklentiler içerisinde olduğumuz bir kurum” dedi.

Sendikanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Seçer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren personelin sendikalı olmasından mutluluk duyacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Sendika gerçek anlamda demokrasiyi sindirmiş toplumlarda olması gereken bir yapı. Sendika, çalışma hayatı ve emek sınıfı için son derece önemli. Ben belediye başkanı olarak belediyemde sendikalı anlayıştan sıkıntı duymam, bilakis mutlu olurum. İnsanlar bir arada olmayı bilsin, güç birliğini görsün. Biz kendi işimizi yapacağız, onlar kendi işini yapacak. Kendi haklarını savunacak.”

“Çalışan emek sınıfı ile ilgili alınacak kararlarda adaletli olacağız”

Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanların sendikal haklarını kullanmaları noktasında destek vereceklerini belirten Seçer, “Biz hem çalışanlarımızın hakkını hem de yurttaşların hakkını savunacağız. Çalışan emek sınıfı ile ilgili alınacak kararlarda adaletli olacağız. Önümüzdeki günlerde hem size dönük sorunları konuşmak, değerlendirmek, taleplerinizi dinlemek hem de bizim beklentilerimizi ortaya koymak adına inşallah bir arada oluruz” diye konuştu.

“Omuz omuza mücadele edeceğiz”

Seçer'i yeni görevinden dolayı tebrik eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise emekçilerin sendikal haklarının verilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi'ne güvendiklerini vurguladı. Çerkezoğlu, “31 Mart yerel seçimleri Türkiye'de son derece önemli bir süreçti. Bu seçim sonuçlarının bütün Türkiye'de ve ülkemizin çok önemli kentlerinden birisi olan Mersin'de çok önemli ve tarihsel sonuçlara yol açacağı açık. O nedenle biz bir kez daha sevgili başkanımızı kutluyoruz ve kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Omuz omuza mücadele edeceğiz. Tüm zorlukları aşarak önümüzdeki dönemde daha güzel günlerde gerçekten de kendi taleplerimizi, mücadelemizi konuşmak üzere yeniden bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan da halka hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu kaydetti. Çalışkan, Başkan Seçer'in hizmet mücadelesinde başarılı olacağına inandıklarını belirterek, “Halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere biz de bu kutsal görevi belediye başkanlarımızla birlikte götürüyoruz. Biz demokrasiden yana tarafız. Demokrasiden yana olan siyasetçilerden tarafız. Türkiye'nin aydınlık geleceğinden yana tarafız. Belediye başkanımızla ve yönetimimizle beraber aynı noktadan baktığımızdan hiçbir kuşkumuz yok. Kendilerine hem demokrasi mücadelesinde hem de halka hizmet mücadelesinde başarılar diliyoruz. Başarılı olacağından da kuşkumuz yok” şeklinde konuştu.