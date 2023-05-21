İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İşçilerden sopalı, taşlı ve sandıklı kavga

Mersin’in Akdeniz ilçesinde fabrikada çıkan kavgada, işçiler taş, sopa ve sandıklarla kavga etti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde fabrikada çıkan kavgada, işçiler taş, sopa ve sandıklarla kavga etti.


Olay, Akdeniz Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan paketleme tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, paketleme tesisinde çalışan işçiler kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine işçiler ellerine ne geçtiyse birbirine atmaya başladı. Sopa ve taşlarla kavga eden işçiler birbirlerine sandık da fırlattı. Kadın işçilerin de katıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.