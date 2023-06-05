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İşçileri taşıyan servis devrildi: 8 yaralı

Mersin’de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Mersin'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Gülnar ilçesi Sipahili mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde çalışanların olduğu servis midibüsü, yağışlı havada kayganlaşan yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler midibüste sıkışan yaralıları da çıkartarak ambulanslarla hastanelere sevk etti.


Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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