İşe alınacak 70 kişi kurayla belirlendi

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne alınacak 70 işçi, yapılan kura çekimi sonucunda belirlendi. 70 işçi, başvuran 13 bin 9 kişi arasından seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yaptığı personel alımı kapsamında Mersin için 70 kişilik kota belirlendi. Aralarında temizlik işçisi, güvenlik ve aşçı gibi meslek kollarının da yer aldığı alımlar için 13 bin 9 kişi başvuru yaptı. İŞKUR tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar için Servet Tazegül Spor Salonu'nda kura çekimi düzenlendi. Noter huzurunda yapılan kuradaki isimler, sonucu tribünlerden takip eden adaylara kameralar yardımıyla izletildi. Kurada adını gören adaylar büyük sevinç yaşadı.

Kura çekimi öncesi konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, kuranın hayırlı olmasını dileyerek, temizlik işçisi alımında engelliler ve eski hükümlülere de kota ayrıldığını söyledi.