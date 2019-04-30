Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları Mersin'de başladı.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki açılış seremonisinin ardından konuşan Mersin Vali Yardımcısı Abdülhamit Arguvan, şampiyonayı geleneksel hale getirmeyi ve her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, "İşitme engelli sporcuları Mersin'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ise 7 farklı branşta Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapan Mersin'de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. Kihtir, "Katılımın geniş olması bizleri ayrıca memnun etti. Bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu organizasyona katkı ve destek sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz da 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında kente bir çok tesisin kazandırıldığını hatırlatarak, Mersin'in spor kenti haline geldiğine dikkat çekti. Kaymaz, 3 gün sürecek müsabakaların fair- play kapsamında herhangi bir aksaklık ve sakatlık olmadan devam etmesini dilerken, bütün sporculara başarılar diledi..

Konuşmaların ardından Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir tarafından Vali Yardımcısı Abdülhamit Arguvan ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz'a teşekkür plaketi verildi.

30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında judo, tekvando, karate, badminton, güreş, tenis ve atletizm olmak üzere 7 farklı branşta düzenlenecek olan şampiyonalara, 55 ilden 700 sporcu katılıyor.