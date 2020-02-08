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İşitme kaybı ile oluşan algılama problemleri anlatıldı

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu’nun ’Doktor Sunumları’ kapsamında düzenlendiği ’İşitme Kaybı İle Oluşan Algılama Problemleri’ konulu sunum İşitme Uzmanı İmran Çakır’ın anlatımıyla Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi’nde gerçekleşti.

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu'nun 'Doktor Sunumları' kapsamında düzenlendiği 'İşitme Kaybı İle Oluşan Algılama Problemleri' konulu sunum İşitme Uzmanı İmran Çakır'ın anlatımıyla Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde gerçekleşti.


Sunuma, Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu, Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi personelleri ve gönüllüleri, Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi gönüllüleri ve personelleri, alzheimer hasta yakınları ile birlikte davetliler katıldı.


İşitme uzmanı İmran Çakır, sunumuna kulağın tanımını yaparak başladı. Kulağın fizyolojisi ve anatomisi hakkında bilgi verdi. İşitme kaybının ne olduğunu anlatarak işitme kaybı türlerinden bahseden Çakır, işitme kaybının insan vücuduna etkilerine vurgu yaparak tedavi metodlarını açıkladı.


İşitme kaybının beyindeki algılama hücrelerini öldürdüğünü belirten Çakır, düzenli doktor kontrolünün yapılmasına dikkat çekti.


Çakır, işitme kaybı ile oluşan algılama problemlerini sosyal yaşamdan örnekler vererek dile getirdi.


Sunum, katılımcılardan gelen soruların İşitme Uzmanı İmran Çakır tarafından yanıtlanması ile son buldu.

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