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İskele halatı koptu, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Mersin’de bir apartmanda dış boya çalışması yaparken iskele halatının kopması sonucu ikinci katta mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de bir apartmanda dış boya çalışması yaparken iskele halatının kopması sonucu ikinci katta mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskeleye çıkan bir işçi, üzerinde durduğu iskele halatının kopması sonucu havada asılı kaldı. Emniyet kemeri takılı olduğu için düşmekten kurtulan ve bir süre havada asılı kalan işçi, çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Sağlık kontrolünden geçirilen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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