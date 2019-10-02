İslami İlimler Fakültesi'nin ilk öğrenciler Rektör Çamsarı'yı ziyaret etti

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İslami İlimler Fakültesi'ne kayıt yaptıran 62 öğrenci arasından YKS genel sıralamasında ilk 25 bine giren 5 öğrenci, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'yı ziyaret etti.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Abdulvahid Sezen ve Öğretim Üyesi Mustafa Aydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette, öğrencilerin MEÜ'yü tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çamsarı, eğitim hayatları boyunca başarı dileklerinde bulundu.

Çamsarı, YKS Türkiye genelinde ilk 25 bine girerek İslami İlimler Fakültesi'ni tercih eden öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti. Ziyaretin sonunda Dekan Prof. Dr. Erdal Baykan tarafından Rektör Çamsarı'ya Kuran-ı Kerim takdim edildi.