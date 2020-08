İSO İkinci 500 listesine MTOSB'den 3 firma girdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin baz alındığı ‘Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden (MTOSB) 3 firma girmeyi başardı.

‘Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 firma ile yer alan MTOSB, İSO tarafından açıklanan ‘İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine de 3 firma ile girme başarısını gösterdi. Listenin 87. sırasında Unat Yağ, 105. sırasında Camiş Madencilik ve 341. sırasında Sika Yapı Kimyasalları ile yer alan MTOSB ‘İkinci 500'de de adından söz ettirmeyi başardı.

“Bu gurur hepimizin”

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgemizde yer alan firmaların bu başarıları tüm sanayicilerimizi gururlandırıyor. ‘Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine 10 firma ile girmeyi başarmıştık. ‘İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında da 3 firmamızın olması göğsümüzü kabarttı. Sanayicilerimiz rekorlar üzerine rekorlar kırıyor. Hem enerji tüketim rakamlarındaki artış hem istihdam rakamlarındaki artış hem de ihracat rakamlarımızdaki artış bu tür listelere daha çok sanayicimizin girmesini sağlayacaktır. Şu an elimizde bulunan veriler, önümüzdeki yıllarda sanayicilerimizin bu listelerde daha fazla sayıyla ve daha üst sıralarda olacağının bir göstergesi” dedi.

“İstihdama büyük önem veriyoruz”

İstihdam sayılarını arttırmak için sanayi yatırımlarının büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Tekli, “Bizler, Mersin'e yeni sanayi alanları kazandırmak için mücadele ediyoruz. Yapılacak olan her yatırım yeni istihdam demek. Bölgemizde istihdam sayıları her geçen gün artıyor. Bu rakamları daha yukarıya çekerek ülkemizdeki istihdam sorununa kendi ölçümüzde destek vermek istiyoruz. Sanayicilerimiz kesinlikle yatırımdan kaçmıyor. Şu an 3 bölgemizde de tüm parsellerimiz dolu. Gelen yeni yatırım taleplerine karşılık veremiyoruz. 4. ve 5. bölgelerimizi bir an evvel hayata geçirerek yeni istihdam sahaları oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Üretim arttıkça istihdamımız da artacaktır. Bu anlamda da üretimden vazgeçmeyen tüm sanayicilerimizi tek tek kutluyorum” ifadelerini kullandı.