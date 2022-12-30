Ispanak tarlası deniliyordu, futbol sahasına dönüştü

Karaduvar Mahallesine güzel bir futbol sahasını kazandırdıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız buraya ‘ıspanak tarlası' diyorlardı. Şimdi ise halı sahaya dönüştü" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, şikayet ve taleplerini dinledi. İlk olarak, gençlerin talebi üzerine mahalleye kazandırılacak futbol sahasındaki yenileme çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi alan Başkan Gültak, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelen alanı elden geçirerek gençlerin ve sporseverlerin futbol oynayabileceği bir halı sahaya çevirdiklerini söyledi.

Çocukların, daha öncesinde kötü şartlarda antrenman yaptıklarına dikkat çeken Gültak, "Muhtarımız, kulüp yöneticilerimiz ve çocuklarımız bizden talep etti. Eski bir futbolcu ve halen futbolla ilgilenen bir belediye başkanı olarak, gençlerimize güzel bir futbol sahası sözü verdim. Hatta buraya ‘ıspanak tarlası' diyorlardı. Şimdi ise Karaduvar ıspanak tarlası Karaduvar halı sahasına dönüştü. Bundan sonra hem gençlerimiz, hem kulüp yöneticilerimiz hem de muhtarımız bu sahada istedikleri kadar antrenman yapabilecekler. Tüm teller ve fileler gerildi. Işıklandırma yapıldı, soyunma odaları ve lavabolar yenilendi. Yaklaşık 100 kişilik bir tribün de yapıldı. Bu alan ıspanak tarlasından spor kompleksine dönüştü. Karaduvar halkına verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gültak ayrıca Karaduvar Mahalle Kültür ve Sanat Evini de ziyaret ederek, kurs gören kadınlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

"Hayaldi, gerçek oldu"

Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan ise, "Soyunma odası ve tribünleri ile çok güzel bir kompleks oldu. Eski zeminde çocuklarımız sakatlık yaşıyordu ve bir futbol antrenörü olarak çocuklarımızın böyle bir zeminde antrenman yapmasına karşıydım. Ancak koşullarımız buna el veriyordu. Başkanımız Gültak bizlere verdiği sözü tuttu. Sadece futbol oynayanların değil, çocuklarımızın hatta kadınların bile kullanabileceği bir alan oldu. Bize, tesisin 2 ayda biteceği söylendiğinde hayal gibi gelmişti. Ancak söylendiği gibi oldu ve kısa sürede tamamlandı. Yakın zamanda tesisin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Mahallem adına Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Tadilat ve yenileme çalışmalarının devam ettiği Karaduvar sahiline de giderek buradaki çalışmaları inceleyen Başkan Gültak,“Balık Festivali ile ünlenen Karaduvar Sahili'ne ikinci etap park çalışmalarımız devam ediyor. Milli Emlak'tan kiraladığımız 17 dönüm arazi var. Bu alan daha önceleri bakımsız, ailelerimizin gezemeyeceği bir alandı. Alana duvarlar örerek sahilin denizle ve kayalarla olan bağlantısını güvenli bir hale getirdik. Bu alanı içerisinde oyun grupları ve ailelerin oturup çaylarını içerek sohbet edebilecekleri bir parka çevireceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolları olacak" diye konuştu.