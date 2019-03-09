İstanbul Girls Orchestra'sından kadınlara özel konser

Mersin'in merkez Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ünlü grup İstanbul Girls Orchestra'yı Mezitli'ye getirdi. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen konserde Mezitlili kadınlar, birbirinden güzel şarkılar ve türküler eşliğinde oyun oynadı, halay çekti.

Performansına solo keman gösterisi ile başlayan İstanbul Girls Orchestra, trk halk ve sanat müziğinin eşsiz eserlerini seyircilerle birlikte seslendirdi. Davul, klarnet, keman gibi enstrümanların şovuna danslarıyla da eşlik eden sanatçılar, Mezitlililere unutulmaz bir gece yaşattı. Üretici emekçi kadınlar adına sahneye çıkan kadın üretici pazarı kadınlarından Bedia Soylu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın kendilerine inandığını ve yokluktan kurtararak kendine güvenir hale getirdiğini söyledi.

Konuşmasına Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Başkan Tarhan ise "Burada Mezitli'yi dünyaya tanıtan yürekli kadınlar var. Bize siz kadınları şımartıyorsunuz diyorlar, evet biz kadınları şımartmaya devam edeceğiz. Onlar elleri nasırlı üretici kadınlarımız. Onlar için ne yapsak azdır. Bu üretici kadınlarımızın mücadelesinde her zaman yanlarında olacağız ve ekonomik yönden güçlü kılacağız. Onların hakkettikleri yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. İlkemiz Mezitli'de herkesi bir araya toplayarak yan yana olmak. Şuan arkanızda, önünüzde yanınızda kimin oturduğunu bilmiyorsunuz. Farklı siyasi ve etnik kimlikteki insanlar az sonra yan yana ele ele halaylar çekecek. İşte biz bu kaynaştırıcı yüzü nedeniyle sanata özel önem veriyoruz. Mezitli sanatın gülen yüzü. Mezitli'nin kimliği belli, ne istediği bellidir. Mezitli kadına değer veren kadın dostu bir kent. Bir arada yaşamak isteyen ve birlikte mutlu olan insanların yaşadığı bir kent. Biz bu değeri yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.