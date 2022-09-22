İstiklal Caddesi Kentsel Tasarım projesi hayata geçiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin en eski ticaret merkezi olarak bilinen İstiklal Caddesi'ni yeniliyor. 26 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan çalışmalarda, engelli, yaşlı, çocuk tüm grupların erişebileceği yaya, taşıt, bisiklet trafiği düzenlenecek ve kent merkezi Akdeniz iklimine uygun, açık bir alışveriş merkezi konseptine kavuşturulacak.

Çalışmanın başlayacağı 26 Eylül tarihinden Aralık ayının ortasına kadar Tren Garı ile Hastane Caddesi kavşağı arasındaki yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Bu kısımdaki çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, Aralık ayının ortasından Şubat ayının ortasına kadar da Hastane Caddesi kavşağı ile Özgür Çocuk Parkı kavşağı arası yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kente nefes aldıracak projelerinden birisi olan İstiklal Caddesi Kentsel Tasarım projesi için çalışmalar başlıyor. Kent merkezinin çağdaş, yeşil dostu ve vatandaşların yaşamını kolaylaştıran ekipmanlar ile destekleneceği proje sonunda, caddenin açık alışveriş merkezi olması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Yusuf Aydın, projenin Tren Garı-Özgür Çocuk Parkı arasının yenilenme işinin projelendirildiğini ve yapım çalışmalarının 26 Eylül 2022 tarihinde başlayacağını söyledi.

Projenin engelli, yaşlı, çocuk tüm grupların erişebileceği yaya, taşıt, bisiklet trafiğinin düzenlendiği, kent merkezinin Akdeniz iklimine uygun açık bir alışveriş merkezi konseptinde tasarlandığını belirten Aydın, “Proje çerçevesinde kent genelinde yaygın olan bisiklet yolu ile entegre edilecek şekilde bisiklet yolu yapılacaktır. Tüm kaldırımlar boyunca engelli taşları, hissedilir yüzeyler yapılacak. Yine tüm cadde boyunca dinlenme alanları ve park üniteleri yapılacak. Sokak girişlerine hareketli bariyer yapılacak ve gün içerisinde İstiklal Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu kontrol altında tutulacak. Ayrıca yaya trafiğini rahatlatmak için, Avrupa Birliği standarlarına uygun olacak şekilde, yol ile kaldırım arası kot farkı düşük tutulacak” dedi.

Çalışmaların 2023 yılı Şubat ayı içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini de söyleyen Aydın, “Projenin tamamlanması ile İstiklal Caddesi yenilenmiş taşıt yolu, geniş kaldırımları, bisiklet yolu ve yaşam alanları ile modern bir görüntüye kavuşacak” diye konuştu.