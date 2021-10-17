İstiklal Caddesi modern bir görünüme kavuşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek olan 'Akdeniz İlçesi, İstiklal Caddesi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında, cadde esnafıyla toplantı düzenlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, daire başkanları, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer ve cadde esnafı katıldı.

“Şu anda projenin son noktasına kadar geldik”

İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi arasında düzenleme çalışması yapılmasının gündeme geldiğini söyleyen Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, “Burası Mersinimizin kalbi. Mersin dediğimiz zaman akla gelen yerdi. Fakat gelinen noktada maalesef bunu esnafımızda söylüyor, markaların kaçtığı, esnafın kendini döndüremeyeceği bir konum haline gelmiş” dedi. Düzenleme çalışması hakkında bilgiler veren Tok, “Teknik alandaki arkadaşlarımızla burada ciddi çalışmalar yaptık. Burada bir takım yayalaştırma projeleri yapıldı ve esnafımızdan gelen bir teklifti; doğu-batı aksında tek yöne döndürülmesiydi. Bunun üzerine yoğun bir çalışma yapıldı. Şu anda son noktasına kadar geldik” diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde yapılacak çalışma sonunda cadde modern bir görünüme kavuşacak. Tren istasyonu ile Özgür Çocuk Parkı arasında yaklaşık 1,3 km uzunluğundaki alanda yol, kaldırım, kent mobilyası ve altyapı düzenlemesi yapılacak. Ulaşım Master Planı doğrultusunda ise cadde güzergahı tek yön olarak projelendirilecek. İstiklal Caddesi üzerindeki binalarda görüntü kirliliğine neden olan tabelalar düzenlenerek, klimaların dış üniteleri gizlenecek. Caddede ayrıca yeşil alanlar çoğaltılarak, bisiklet yolu yapılacak.

Otopark inşaatı sürüyor, ek hizmet binaları yıkılacak

Proje alanının batısında yer alan yaklaşık 400 araçlık 2 katlı yeraltı otoparkı inşaatının çalışmaları ise devam ediyor. Yeraltı otoparkının üzerinin kent meydanı olarak tasarlandığı projede, Yenileme Alanı 1. Etap Avan Projelerinin Hazırlanması İşi kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesine ait ek hizmet binaları deprem açısından riskli olduğu için yıkılarak, yerine çok amaçlı bina ve meydan yapılacak.