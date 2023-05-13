İstiklal Caddesi tamamen trafiğe açıldı

etap çalışmaları tamamlanarak cadde trafiğe açıldı.

Birinci etap çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak 2. etap çalışmalarına başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesini eski görünümünden kurtararak, modern bir yapıya kavuşturdu. Baştan sona yenilenen cadde, kaliteli ve konforlu bir görünüm kazandı. Planlandığı ayda bitirilen proje çerçevesinde ilk olarak altyapı yenileme ve asfaltlama işlemleri tamamlandı. Bisiklet yolunun yapıldığı caddede, engelli vatandaşlar için de güvenli engelli yüzeylerin bulunduğu kaldırım düzenlemesi gerçekleştirildi. Ağaçlandırma, ışıklandırma ve kent mobilyaları yerleştirme işlemlerinin de kısa sürede tamamlandığı cadde, yaya ve araçların kullanımına açıldı.

“Toplamda 5 bin ton asfalt, 13 bin metrekare kaldırım yenileme çalışması yaptık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Dairesi Başkanlığında mimar olarak görev yapan Şeyda Kaymaz, cadde ile ilgili çalışmaların detaylarını anlatarak, “İstiklal Caddesi 2. etap çalışmaları sona erdi. Tüm bu yapılan çalışmalar çerçevesinde toplamda 5 bin ton asfalt yenileme işlemi gerçekleştirdik. 13 bin metrekare kadar da kaldırım yenileme çalışmamızı tamamladık. Araç yoluna ek olarak bir de gidiş-geliş yönlü ve güvenlik bariyerli bir şekilde bisiklet yolumuzu tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Aydınlatma direklerimizin tamamını yeniledik. Bu cadde boyunca yeşil alan sayısını arttırdık ve yaklaşık 300 adet yeni ağaç dikimi gerçekleştirdik. Mersin'de yaşayan vatandaşlarımıza ve buradaki esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Yol çalışmasından çok memnunuz”

Bölgedeki eczanede eczacı uzmanı olarak çalışan Şule Öksüz, yol çalışmasının beklediklerinden erken bittiğini belirterek, “Yol çalışması ile ilgili şu an çok memnunuz, mutluyuz. Çok erken bitti” ifadelerini kullandı.