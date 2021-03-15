Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstiklal Marşı Güzel Okuma" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Toroslar ilçesinden İlkokul öğrencileri arasında yapılan yarışma, Koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda gerçekleşirken, derece alan öğrencilere ödülleri ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreni ile takdim edildi. Yarışmanın Jüri üyeliğini, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer, koro sanatçıları Zeynep Özgür Yılmaz, Baran Taner ve Gülden Vurandemir yaptı. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altının verildiği yarışmada, Toroslar Atatürk İlkokulu'ndan Nisa Taşsoy birinci, Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu'ndan Beray Cankatan ikinci, Akdeniz Bölge Komutanlığı İlkokulu'ndan Muhammet Ararat ise üçüncü oldu. Milli marşı en güzel şekilde yorumlamak için sahneye çıkan öğrenciler, programı izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini "İstiklal Oratoryosu" ile canlandırarak milli mücadele ruhunu doruklara çıkardı. Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz'un yönettiği oratoryoda, tiyatro oyuncularının sahnede sergilediği performans katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Burada konuşan Başkan Yılmaz, Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un 100 yıl önce kaleme aldığı İstiklal Marşı ile 7'den 70'e herkese millet olma şuurunu aşıladığını söyledi.

Toroslar Belediyesi olarak İstiklal Marşı Güzel Okuma yarışması ile bu şuuru gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Bizler, ortak geçmiş, ortak acı, ortak mutluluk ve gelecek etrafında toplanan bir milletiz. İstiklal Marşı da ortak geçmişimizi ve geleceğimizi bir şiir şeklinde ortaya koyduğumuz en temel değerlerimizdendir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesini kaleme aldığı İstiklal Marşı'nda bize milletimizin büyüklüğünü ve bundan da sonra daha güçlü bir millet ve Türkiye olmak için yapmamız gerekenleri anlatıyor. Biz de bu hassasiyetle bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarını bu yarışmaya yönlendiren ailelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Korona virüs tedbirleri ile yapılan ödül törenine katılan çocuklara hitap eden Yılmaz, "Sizler, bizim geleceğimizsiniz. Bayrağı şimdi bizler taşıyoruz ama yarın sizler yine milletimiz adına bayrağımızı daha ileriye götürmek için var gücünüzle çalışacaksınız. Sizlere inanıyor ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereye giren öğrencilere ödülleri verildi.