Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla program düzenlendi.

Müftülük Konferans Salonunda yapılan etkinliğe Kaymakam Hayatı Taşdan, Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. Bçvş. Aykut Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, kurum amirleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Bozyazı Ortaokulu Müdürü Mehmet Sak, milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar, kilometre niteliğinde abidevi şahsiyetlerin var olduğunu, genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuurun ayakta tutulabilmesi için bunların hatırlanması gerektiğini söyledi. Sak, “İşte kara günlerimizin göstergesi, kahramanlık destanımız, heybetli kimliğimiz, yurt severlik ve özgürlük aşkımız İstiklal Marşı ve milletimizin sinesinden çıkarak onun acılarını, umutlarını kararlılığını ‘hayal ile yoktur alış verişim, her ne demişsem görüp de söylemişim' diyerek abideleştiren Mehmet Akif Ersoy” dedi.

Her yıl 12 Mart tarihinin 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olarak kutlandığını, İstiklal Marşı'nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmek ve o çerçevede değerlendirmek gerektiğini belirten Sak, gençlere seslenerek, "İstiklal Marşını sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşını coşkuyla söylemek, ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır. İstiklal Marşı ve bayrak törenlerinde bizlerin göstereceği ciddiyet ve coşkunun derecesi bize bırakılan yüce mirasa ne denli sahip çıktığımızın göstergesi olduğundan, bayrak törenlerine karşı her zamankinden daha duyarlı olmak, bağımsızlık sevdası ile toprağa düşmüş şehitlerimize karşı boynumuzun borcu olmalıdır. Ancak o zaman İstiklal Marşımızın yazarı üstat Mehmet Akif Ersoy'un ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duası gerçekleşir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm' oratoryosu ve ‘Mehmet Akif'i Anma ve 12 Mart' adlı piyes sunumu gerçekleştirildi. Törenin sonunda Kaymakam Taşdan, okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.