İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı Mersin'de törenle kutlandı

yılı Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı. ‘İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Ali İhsan Su, “Milletimiz asla esarete boyun eğmez, hürriyetinden ve bağımsızlığından asla taviz vermez. Bu ruhla ve bu heyecanla milli marşımız kaleme alınmıştır” dedi.

İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü töreni Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Milletimiz hürriyetinden ve bağımsızlığından asla taviz vermez”

Törende konuşan Vali Su, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşında Türk milletinin hasletlerini ve karakterini ortaya koyduğunu belirterek, “Milletimiz asla esarete boyun eğmez, hürriyetinden ve bağımsızlığından asla taviz vermez. Bu ruhla ve bu heyecanla milli marşımız kaleme alınmıştır. Milli marşımız, milletimizin hissiyatını ve heyecanını ortaya koyan bir marştır. O günün şartlarında en olumsuz durumlarda dahi “Korkma!” diye başlayan ve milletimize ilham kaynağı olan, milli mücadele ruhunu ateşleyen bu milli marşımız bugün de bize yine aynı heyecanı veriyor, aynı ruhla aynı tefekkürle vatanımız, milletimiz, ülkemiz için çalışmamızda ilham kaynağı oluyor” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un, milli mücadele ruhunu ve Türk milletinin hissiyatını gönlünde hissederek İstiklal Marşını yazdığını vurgulayan Su, “Mehmet Akif Ersoy, her fani gibi vefat etmiştir. Vefat eden herkes ya toprağa gömülür ya gönüllere. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı gönüllerimize çerçevelemiş, kendisi de bu milletin her bir ferdinin gönlüne gömülmüştür. O bizim yüreklerimizdedir, İstiklal Marşı gönlümüzdedir, kalbimizedir. O ruhu her dem yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Cenab-ı Hak bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”

Su, “Ecdadımıza layık olmak için, bizlere emanet ettikleri bu mukaddes vatanımızı çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize ve Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Hak bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca'nın da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptığı programda, “Mehmet Akif Ersoy” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Su ve protokol üyeleri tarafından verildi. Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sunulan gösterini ardından, Vali Su ve protokol üyeleri ‘Mehmet Akif Ersoy' konulu resim sergisini gezdi.