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İtfaiye şaşkın ördeğin yavrularını 4. katın balkonundan kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde dere kenarındaki yazlık sitenin 4.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dere kenarındaki yazlık sitenin 4. katındaki bir balkonda kuluçkaya yatan ördeğin yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.


İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nden geçen Limonlu Deresi kenarındaki bir yazlık sitede ikamet edenler itfaiyeyi arayarak, sitenin 4. katında boş olan dairenin balkonunda bir ördeğin kuluçkaya yattığını ve anne ördeğin çıkan yavrularını besleyemediğini, yavruların aşağıya düşüp ölme riski bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, siteye gelerek kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye eri çıktığı balkondaki 6 yavruyu ve açıkta bozulduğu anlaşılan yumurtaları alarak kovaya koyarak aşağıya indi. Operasyon anne ördeğin aşağıdaki yavrularının yanına gelmesiyle tamamlandı.


Site sakini Mustafa Güray, "Şaşkın bir ördek dere kenarındaki sitemizin 4. katına yuva yapmış. İtfaiyemize çok teşekkür ediyoruz. Haber eder etmez geldiler, yavruları kurtardılar. Balkonda açıkta su gören yumurtaların bazıları telef olmuş, 6 tane yavru çıkmıştır. Onu da itfaiye ekibimiz kurtardı" dedi.



"Yavrular için endişelendik"


Anne ördeğin yavrularını besleme güçlüğü çektiğini, yavrular için büyük endişe duyduklarını ifade eden Serap Öztürk ise, "İtfaiye sağolsun geldi. Bu zor günümüzde bile bizi yalnız bırakmadı. Yavruları güvenli bir yere aldık, annesi de çok mutlu. Eşim kafes yaptı, bir süre orada bakacağız. Gayet iyiler çok şükür" diye konuştu.

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