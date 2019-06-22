İtfaiye tatbikatı nefes kesti

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, etkinliği arttırmak amacıyla yangınlarda ana çözüm ortağı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mezitli Grup Amirliği'nde tatbikat yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikat, nefes kesti.

Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan TAMP çerçevesinde, etkinliği arttırmak amacıyla yangınlarda ana çözüm ortağı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mezitli Grup Amirliği'nde tatbikat gerçekleştirdi. Olası afet durumunda meydana gelebilecek yangınlara müdahale ve bu nedenle mahsur kalan canlıların kurtarılmasına yönelik AFAD gözetmenliğinde yapılan tatbikata, destek çözüm ortağı olan Mersin'de jandarma, emniyet, sağlık, meteoroloji, orman işletme, çevre koruma, il idare ve denetim şube müdürlükleri katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren tatbikat, gerçeği aratmadı.