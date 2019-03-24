İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen 'Birlik Mitingi'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mersin Büyükşehir Belediyesindeki ortak aday Ayfer Yılmaz'a destek istedi. Alanda büyük bir iradenin bir araya geldiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Akşener, "Hani diyor ya, 'Toroslar'da bir Yörük çadırı varsa, tek bir Yörük çadırı varsa ve sadece o çadırdan bir duman tütüyorsa, biz ilelebet yaşarız.' Bugün Mersin'de bu fotoğrafta ortaya çıkan irade, gösteriyor ki, demokrasiye kurulan kumpası, Burhanettin Kocamaz'a yapılan ihaneti, sırtımıza saplanan hançeri, Ayfer Yılmaz eliyle çıkaracaksınız. Allah sizden razı olsun. Bir seçime gidiyoruz, mübarekler sanki savaşa gidiyoruz. Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Tehditler, küfürler, iftiralar gırla gidiyor" diye konuştu.

"Meral Akşener senden mi korkacak kardeşim?"

Şu anda bir yerel seçime gidildiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçime giderken bir düşman bulduğunu öne süren Akşener, "Allah'a şükür, bu defa bulduğu düşmana kafayı tosladı. Çünkü demin nasıl Burhanettin Kocamaz başkanım dediyse, Allah'a yemin olsun ki, onun korktuklarından korkmayan Meral Akşener senden mi korkacak kardeşim. Siz burada bize hançer sokabilirsiniz, bu Yörük çocuğu Burhanettin Kocamaz o hançeri yaptığı büyük bir fedakarlıkla çıkardı sırtımızdan. Allah razı olsun Ayfer hanımdan, Burhanettin Kocamaz bir telefon açtı, 'Atla gel' demiş. O da atladı geldi, el ele tutuştular ve Mersin gerçekten iyi olacak" şeklinde konuştu.

"Biz üreten bir Türkiye'yi ister sanayide, ister tarımda oluşturacağız" diyen Akşener, "Mersin'de belediyecilik örneğini inşallah vizyon alarak Türkiye geneline yayacağız. Türkiye üretecek, sanayide üretecek, tarımda üretecek, çiftçi zengin olacak, işsiz gencimiz iş bulacak, tencere kaynatamayan anneler, tencerelerinde et pişirebilir olacak. Üreten belediyeciliği inşallah Mersin'den Türkiye geneline yayacağız. Ama bütün bunların neticesinden 31 Mart'ta o kulağı çekeceksiniz. Kulağı çektiğinizde sizin sesinize kulak verecekler" ifadelerini kullandı.