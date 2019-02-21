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İYİ Parti Mersin İl Sekreterinden 'Kocamaz' açıklaması

İYİ Parti Mersin İl Sekreteri Üzeyir Güleç, Burhanettin Kocamaz’ın evraklarının geç teslim edilmesi nedeniyle adaylığının kabul edilmemesinin herkeste şok etkisi oluşturduğunu belirterek, "Bu olay ’kumpas’tan başka bir şekilde adlandırılamaz" dedi.

İYİ Parti Mersin İl Sekreteri Üzeyir Güleç, Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının geç teslim edilmesi nedeniyle adaylığının kabul edilmemesinin herkeste şok etkisi oluşturduğunu belirterek, "Bu olay 'kumpas'tan başka bir şekilde adlandırılamaz" dedi.


Güleç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar siyasi yaşamı boyunca hiç görmediği bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Biz İYİ Partililere şok yaşatan bu olay 'kumpas'tan başka bir şekilde adlandırılamaz. İki aydır divanı toplamayan, çeşitli görüşmelerde kesinlikte bilgilendirmeyen bir il başkanıyla, süreci seçime kadar götürme çabası içerisinde birçok şeye katlanmak durumda kaldık. Partimize, Genel Başkanımıza ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a yapılan bu tezgahı kabullenmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.


Güleç, Genel Başkan Meral Akşener ve Burhanettin Kocamaz'ın sonuna kadar arkasında olduklarını da sözlerine ekledi.

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