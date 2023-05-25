İhlas Haber Ajansı

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İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Mersin’de İYİ Partili bir grup, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Mersin'de İYİ Partili bir grup, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.


AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetlerini eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan taktı. AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden yine büyük bir zaferle çıkacağı ifade edilirken, vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yapıldı.


AK Parti'ye katılım sağlayanlar arasında, İYİ Parti il yöneticileri ile belediye meclis üyesinin de bulunduğu bildirildi.

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