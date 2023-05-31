Akdeniz Belediyesinin kente kazandırdığı “İz Bırakanlar Müzesi'ne ziyaretçi akını devam ediyor.

Mersin'in uzak ve yakın tarihine derin bir yolculuk imkânı sunan, şehrin hafızasını yaşatıp geleceğe taşıyan, kente iz bırakmış isimleri yaşatan Akdeniz Belediyesi İz Bırakanlar Müzesi, farklı yaş ve kesimden ziyaretçilerini ağırlıyor. Mersin Valiliği'nin destekleri ile 2 katlı tarihi bir Mersin Evinin restore edilmesiyle kente kazandırılan müzeyi, bugüne dek farklı okullardan yüzlerce öğrenci ve öğretmen, şehir merkezine yolu düşen ailelerin yanı sıra, yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret etti.

Restore edilerek yeniden hayat bulan tarihi binaya da hayran kaldılar

Tamamen yenilenen tarihi bir Mersin Evinin restore edilip dönüştürülmesiyle kente kazandırılan ve Akdeniz'de bir ilk olan İz Bırakanlar Müzesi'nin son ziyaretçileri, Akdeniz Belediyesinin ücretsiz üniversite sınavına hazırlık kursları verdiği Etüt Merkezi öğrencileri, farklı okullardan lise öğrencileri ile birlikte belediyenin toplam 12 kültür ve sanat evinde eğitim gören kursiyer kadınlar oldu.

İz Bırakanlar Müzesi'ne dönüştürülen tarihi Mersin Evini de büyük bir hayranlıkla inceleyen konuklar, kentin uzak ve yakın tarihinin yanı sıra, kente iz bırakmış, siyaset, sanat, spor ve basın camiasından tarihi şahsiyetleri görme ve tanıma fırsatı buldu. Birçok konuk da müzede sergilenen tablolar önünde çektikleri fotoğraflarıyla ziyaretlerini unutulmaz kıldı.

Kentin tarihine ve hafızasına seyahat imkânı sunan, zaman içinde de ilgi odağına dönüşerek her kesimden insanın ilgisini çekmeye başlayan Akdeniz Belediyesi İz Bırakanlar Müzesi'nde, geçen aylarda Akdeniz Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı da düzenlenmişti.

Mersin'in tarihine güzel bir yolculuk yapmak isteyen tüm vatandaşların, Mesudiye Mahallesi 5105 ile 5122 sokakların kesiştiği bölgede bulunan Akdeniz Belediyesi İz Bırakanlar Müzesi'ni ziyaret edebilecekleri bildirildi.