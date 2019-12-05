İzinsiz ve kaçak moloz dökümüne karşı çalışmalar yoğunlaştı

Ekipler, moloz temizliği yaparken, “İstiyoruz ki Mersin Tertemiz Olsun” sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de hafriyatlardan çıkan atıkların kaçak ve izinsiz bir şekilde çevreye dökülmesini sonlandırmak için kent geneline astığı afişlerle vatandaşları işbirliğine çağırdı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mersin'de kaçak ve izinsiz moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren alanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarına asılan afişlerde de vatandaşları temiz bir Mersin için işbirliğine davet edildi.

“Gece-gündüz denetimler gerçekleştirmekteyiz”

Hafriyatlardan çıkan atıkların çevreye kaçak ve izinsiz bir şekilde dökümüne son vermeyi amaçladıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Ömer Erdal Bilici, Zabıta Dairesi Başkanlığıyla yürüttükleri ortak çalışmalarda Mersin'deki hafriyat atıklarını sonlandırmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Bilici, “İlimizde kaçak inşaat ve yıkıntı atıklarının sağa sola dökülmesiyle ilgili çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Mersin, coğrafi yapısı itibariyle çok geniş bir alana yayıldığı için hem kuzeyinde hem doğusunda hem de batısında boş alanlar var. Özellikle apartmanlardan, iş yerlerinden, inşaatlardan çıkan inşaat ve yıkıntı atıkları bu boş alanlara kontrolsüz ve yönetimsiz bir şekilde dökülmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak hem Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hem de Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte gece-gündüz denetimler gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Alo Moloz Hattı kurmayı planlıyoruz”

Kış aylarının ardından açılan inşaat sezonuyla şikayetlerin arttığını dile getiren Bilici, planladıkları yeni uygulamaları anlatarak, “Kış aylarından itibaren gerekli önlemleri almaya başladık. Hem araç kapasitemizi genişletmeye çalışıyoruz hem de personel takviyesiyle denetimleri arttırmaya çalışıyoruz. ‘Alo Moloz Hattı' gibi bir hat kurmak istiyoruz. Kuracağımız bu ‘Alo Moloz Hattı' ile atıkları moloz toplama araçlarıyla toplamayı planlıyoruz. Bununla ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Her ilçeye ikişer, üçer tane konteyner koyarak, vatandaşa hem hizmet getirmek hem de bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Vatandaşları, hafriyat atıkları konusunda işbirliğine davet eden Bilici, Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine bildirimde bulunabileceklerini vurguladı. Bilici, “Hafriyat atıklarıyla ilgili çok fazla şikayet gelmekte. Bunun için vatandaşlarımız, belediyemizin iletişim hattı olan 444 2 153'ü arayabilirler. Şikayetler hattımıza düşüyor, biz de derhal müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.