İzol: “Artık ekonomi odaklı bir gündem istiyoruz”

Mersin GİAD Başkanı İzol, yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki 4,5 yıl boyunca Türkiye gündeminde herhangi bir seçim görülmediğini belirterek, “2023 hedeflerimize ulaşmak için ekonomi, istihdam ve ihracat odaklı bir gündem istiyoruz. Eğer Türkiye hedeflerini iyi belirler ve 2023 hedefleri doğrultusunda hükümetimizin verdiği teşvikler devam ederse ülkemiz kalkınır ve toplumun refah seviyesi yukarı çıkar. Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan istihdam sorununun çözüme kavuşabilmesi adına yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz. Bizler iş dünyası olarak her zaman ülkemizin geleceğine olan güvenimizi dinç tutarak yatırımlarımızı sürdürdük. Verilen teşvikler ve destekler istihdam sayılarının artmasına neden oluyor. Ülke olarak gündemimizi ekonomi olarak belirlememiz halinde daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha çok ihracat olacağı kanaatindeyim” dedi.

Mersin'de göreve gelen yeni belediye başkanlarını ve tekrar seçimi kazanan belediye başkanlarını da kutlayarak, çalışmalarında başarılar dileyen İzol, “Bugünden itibaren herkes siyasi rozetlerini çıkararak kentimizin geleceği için işbirliği içerisinde hareket etmeli, STK'lar, odalar, üniversiteler ve kamu kuruluşları kentimiz için topyekun bir mücadele içerisinde olmalı” ifadelerini kullandı.