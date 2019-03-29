İzol: “Demokrasimize sahip çıkarak oyumuzu kullanmalıyız”

Mersin GİAD Başkanı İzol, yazılı bir açıklama yaparak, Mersinlileri oy kullanmaya davet etti. Seçimlerin demokrasi açısından önemli olduğunu belirten İzol, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu kaydetti. Vatandaşları demokratik bir seçim için oy kullanmaya çağıran İzol, “Seçimler ülkemizin ve bulunduğumuz kentin kaderini değiştirebilen, demokrasi adına vazgeçilmez bir unsurdur. Demokrasimize sahip çıkarak görüşümüz ne olursa olsun sandığa giderek oyumuzu kullanmalıyız” dedi.

Yerel yönetimlerin çalışmalarının Mersin için büyük önem taşıdığını dile getiren İzol, “Seçimin kazananı kim olursa olsun Mersin'e yönelik çalışmalarını kent lobisi ile birlikte yürütmesi gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde atılan adımlar Mersin'i daha farklı bir kent haline getirecektir. Özellikle göreve gelecek başkanların kentimizin turizm alanları üzerinde ciddi oranda çalışmalar yaparak bölgemizde turizm havzası oluşturması gerekiyor. Bu açıdan yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.

Mersin için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan İzol, “Seçimin kazananı hangi taraf olursa olsun, kaybeden tarafın da Mersinle ilgili görüşlerini göz ardı etmemesi gerekiyor. Mersin'de A partisi veya B partisi diye ayrım yapılmadan rekabetin sonunda kazanan kim olursa olsun kaybedenle birlikte hareket ederse o zaman kazanan Mersin olacaktır. Yerel yönetimlerin bu konudaki tavrı net olursa birlikten güç doğacağına inanıyorum. Yerel seçimlerin ülkemiz ve Mersinimiz adına hayırlı olmasını diler, kazanan tarafın Mersin için çok çalışmasını temenni ederim” dedi.