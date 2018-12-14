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İzol: "Kariyer merkezleri geleceğimiz açısından çok önemli"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, 2’nci 100 Günlük Eylem Planı içerisinde yer alan üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin Türkiye’nin geçeceği açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, "Mersin GİAD olarak üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız" dedi.

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, 2'nci 100 Günlük Eylem Planı içerisinde yer alan üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin Türkiye'nin geçeceği açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, "Mersin GİAD olarak üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2'nci 100 Günlük Eylem Planı içerisinde yer alan üniversitelerdeki kariyer merkezleri konusunda açıklamalarda bulunan İzol, kariyer merkezlerinin gençler açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.



"Her türlü desteği vermeye hazırız"


Mersin GİAD olarak kariyer merkezlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten İzol, "Gençlerimizin geleceğe daha emin adımlar ile ilerlemesinin ve kariyer planlamalarında profesyonel destek almalarının nitelikli işgücünü arttıracağı görüşündeyiz. Bu anlamda Mersin GİAD olarak üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Bilgi ve tecrübelerimizi yeni mezun arkadaşlarımıza aktarmak bizlere onur verecektir. Ayrıca üyelerimizin de Kariyer Merkezleri'nden faydalanmaları gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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