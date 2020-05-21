Jakaranda koruluğu, bölge halkına nefes oldu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, mor çiçekleriyle kenti saran jakaranda korulukları, virüsün etkisi nedeniyle bunalan vatandaşlar için sığınılacak en önemli limanlardan birisi oldu.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 'evde kal' çağrılarına uyarak dört duvar arasında yaşamak zorunda kalan vatandaşlar, ilk buldukları fırsatta kendilerini jakaranda koruluklarına atıyorlar. Belirli dönemlerde yürüme mesafesinde dışarıya çıkılmasına izin verilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı Mezitlililer, jakaranda ağaçlarının sağladığı eşsiz güzellikler altında temiz havanın ve güneşin tadını çıkarıyor. Güzel kokusunun yanında egzoz gazını en iyi emen ağaç olmasıyla bilinen jakarandalar, kentin çehresini de değiştiriyor.

Koruluk içerisinde ve etrafında yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar, “Parklarımızda çok güzel çiçekler açtı. Karşıdan bakarken bile mutlu oluyoruz. Özellikle virüs döneminde balkonumuza çıkınca böyle bir güzellikle karşılaşmak, tüm kötü enerjimizi alarak içimizi ferahlatıyor” dediler.

Kentin en merkezi yerlerinde imar planında yeşil alan görünen her noktayı park ve koruluk yaptıkları bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, daha temiz bir hava, daha yeşil bir Mezitli için çalıştıklarını söyledi. Kent içerisinde 150 dönümü aşan alanda açtıkları 55 korulukla Mezitli'nin havasını değiştirdiklerini kaydeden Tarhan, "Mezitli'nin birçok yerinde koruluk alanları oluşturduk. Birçok sivil toplum kuruluşlarını Mezitli'de aynı çatı altında topladık. Kendilerine alan verdik ve bu alanlarda jakaranda cinsi ağaçlardan oluşan koruluk yapma imkanı sunduk. Toplamda 150 bin metrekarelik alana dikilen fidanlarımız hızla büyüdü. Havaların oldukça sıcak geçtiği bu sıcak günlerde ağaçlarımız çiçek açtı. Muhteşem bir renk şöleni ortaya çıktı. Ağaçlarımızın mor rengindeki hafif kokulu çiçekleriyle vatandaşlarımıza huzur vermesini diliyorum. Doğaseverlerin de koruluklarımızı duyarsız vatandaşlar tarafından oluşacak olan tehlikelere karşı korumalarını istiyorum" diye konuştu.