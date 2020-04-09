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Jandarma 66 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Mersin’de jandarma ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 66 kilo kaçak kıyılmış tütün ile 173 karton makaron sigara ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 66 kilo kaçak kıyılmış tütün ile 173 karton makaron sigara ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve makaron yapan şahıslara yönelik Çatak Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada 66 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 173 karton makaron sigara ele geçirildi.


Gözaltına alınan araç sahibi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

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