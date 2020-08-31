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Jandarma, çiftçinin ürününü çalanlara göz açtırmıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bağ ve bahçelerde çiftçinin ürününü çalan hırsızlara göz açtırmıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bağ ve bahçelerde çiftçinin ürününü çalan hırsızlara göz açtırmıyor.


İlçeye bağlı Çiçekli, Kargılı, Günyurdu ve Kamberhöyüğü Mahallelerinde bulunan bağ ve bahçede hırsızlık olay meydana geldi. Olay yerine giden Yenice Jandarma Karakolu Komutanlığına bağlı ekipler, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarında yaklaşık 120 ton limon, nar ve portakal çalındığını tespit etti.


Çalışma başlatan Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri Jasat timleri yaptıkları operasyon sonucunda olayları ile ilgili failler R.M., F.Ç., R.P. ve D.E. adlı şüphelilerin araçlarında yüklü 10 ton portakal ele geçirdi.


Gözaltına alınan 4 şüpheli hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

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