Jandarma çocukları sevindirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma köyde okuyan çocukları hayvanat bahçesine götürdü.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Asayiş, Trafik ve Motosiklet Timindeki görevlilerle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının nedeniyle, çocuklarla hayvanat bahçesini gezdi.

İçlerinde ilk kez hayvanat bahçesini gezip, hayvanat bahçesindeki hayvanları yakından canlı olarak görme olanağı bulan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerine çifte bayram yaşatan jandarmaya teşekkür eden öğrenciler, güzel bir bayram günü geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Bayram nedeniyle Tarsus Hayvanat Bahçesine gelen tüm çocuklara Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi, Asayiş Timi, Motosiklet Timi ve Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte gösteri, tanıtım etkinliği düzenlendi.