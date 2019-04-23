İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Jandarma çocukları sevindirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma köyde okuyan çocukları hayvanat bahçesine götürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma köyde okuyan çocukları hayvanat bahçesine götürdü.


Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Asayiş, Trafik ve Motosiklet Timindeki görevlilerle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının nedeniyle, çocuklarla hayvanat bahçesini gezdi.


İçlerinde ilk kez hayvanat bahçesini gezip, hayvanat bahçesindeki hayvanları yakından canlı olarak görme olanağı bulan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerine çifte bayram yaşatan jandarmaya teşekkür eden öğrenciler, güzel bir bayram günü geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.


Bayram nedeniyle Tarsus Hayvanat Bahçesine gelen tüm çocuklara Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi, Asayiş Timi, Motosiklet Timi ve Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte gösteri, tanıtım etkinliği düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.