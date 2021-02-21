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Jandarma ekipleri, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmuyor

Mersin’de kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmayan jandarma ekipleri, bu hafta sonu da sokak hayvanları için mama ve yiyecek desteğinde bulundu.

Mersin'de kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmayan jandarma ekipleri, bu hafta sonu da sokak hayvanları için mama ve yiyecek desteğinde bulundu.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra, kış şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle yiyecek bulmaktan zorlanan sokak hayvanları için Erdemli ilçesinde bazı noktalara yem ve mama bırakıldı.


Sokak hayvanlarına yiyecek desteğinin, kısıtlama süresince devam edeceği bildirildi.

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