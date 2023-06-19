İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerine orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerde orman yangınlarıyla mücadele eğitimi gerçekleştirildi.


Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman mühendisleri Şahin Ütük ve Emrah Pehlivan tarafından verilen eğitimlerde, doğal ya da insani sebeplerden dolayı meydana gelen orman yangınlarının yanı sıra, yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıklar ve rüzgarlar nedeniyle orman yangını tehdidinin en üst seviyelere ulaşabildiği konularında bilgiler verildi. Programda, ülkenin ciğerleri olan ormanların korunması amacıyla, oluşabilecek yangınları önlemek için alınacak tedbirler ve yangına müdahale teknikleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

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